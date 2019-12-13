Фигуристка Туктамышева объяснила появление оскорбительного видео в адрес Медведевой

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что «оскорбившее все фигурное катание» видео на ее YouTube-канале опубликовал бывший менеджер. По мнению спортсменки, причиной публикации могли стать споры из-за денег.

«Прежде всего приношу свои извинения Жене (Медведевой – прим ВЗГЛЯД) и ее болельщикам, Татьяна Анатольевне Тарасовой и всем, кого это затронуло. Я не хотела доводить ситуацию до комментариев в публичном поле, но это событие вынуждает меня отреагировать», – написала Туктамышева в Instagram.

Фрагмент опубликованного якобы Туктамышевой видео был выложен в аккаунте team_zhenya_medvedeva в Instagram. На записи кадры с выступления самой Туктамышевой сопровождаются положительным комментарием, а кадры общения Медведевой и тренера Татьяны Тарасовой – оскорбительным.

Туктамышева рассказала, что сама давно не заходила на данный канал, а доступ к нему был также у ее бывшего менеджера Валерия Харитонова.

«Мы прекратили работать с ним несколько месяцев назад, он забрал его себе. Закончили на недоброй ноте – он задолжал мне деньги, которые выделялись под проект, но он пропал и назад их не вернул, бросаясь угрозами и шантажируя опубликовать якобы страшный компромат, чтобы испортить мою репутацию», – пояснила фигуристка, отметив, что «решила оставить попытки получить деньги назад, а угрозы проигнорировала».

Туктамышева уточнила, что через некоторое время Харитонов связался с ней и предложил поучаствовать в проекте для рекламы, но в итоге исчез вместе с предоплатой.

«Пару дней назад я написала ему еще раз и снова начались угрозы, шантаж «компроматом» и угрозы испортить мою репутацию. Видео на YouTube – это начало его пакостей в сторону моей репутации. Все это нелепо, грустно и смешно, потому что Женя знает мое истинное отношение к ней, к тому же я сразу с ней связалась», – добавила она.

Сейчас на YouTube-канале фигуристки опубликована сокращенная версия этого видео, а в названии отмечено, что это пародия на трейлер фильма «Чудо-женщины 1984».

«История о том, как пять смелых девушек сражаются не только с друг другом, но и против мощного административного ресурса. Они делают то, что до них никто никогда не совершал, тем самым двигая спорт на новые вершины, но этого все равно может не хватит в борьбе против главного злодея. Федерация не на их стороне, но они верят в себя и удивляют нас день за днем. Они – Чудо-Женщины», – сказано в описании ролика.

Ранее российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева признались друг другу в любви в социальных сетях.

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