Зеленский предложил упростить выдачу украинского гражданства жителям ряда регионов РФ

Украинские СМИ со ссылкой на законопроект Владимира Зеленского сообщили, что жители Ростовской, Белгородской и Курской областей якобы смогут получить украинское гражданство в упрощенном порядке.

Издание отмечает, что в случае принятия законопроекта украинское гражданство смогут получить те, кто «сам или у кого хотя бы один из родителей, дед или бабушка, прадед или прабабушка, его родные (полнородные и неполнородные) брат или сестра, сын или дочь, внук или внучка родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории Украины в ее нынешних границах», пишет «Страна.ua».

Еще одна категория – это те, чьи родители, дед и бабушка, прадед или прабабушка, родные брат или сестра родился или постоянно проживали на территориях: Украинской народной республики, Западноукраинской народной республики, Украинского государства, УССР, Закарпатской Украины.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что некоторые территории данных российских регионов входили в состав Украины.

Ранее, в июле 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД страны разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в соответствии с новым указом президента все жители Донбасса получили право претендовать на российский паспорт.

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