Следствие по убийству спецназовца Никиты Белянкина завершено

Следователи завершили расследование по убийству спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщил адвокат одного из обвиняемых Нарек Костанян.

«Следствие официально уведомило всех обвиняемых об окончании следственных действий, и на следующей неделе мы приступаем со своими подзащитными к ознакомлению с материалами уголовного дела. Никто из фигурантов этого дела, находящихся в СИЗО, свою вину не признает», – сказал адвокат, передает ТАСС.

Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. После чего экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве были задержаны девять человек.

В сентябре в Армении вышел на свободу владелец подмосковного бара «Бир хаус» Гурген Аганян (также упоминался в СМИ как Григор Оганян), подозреваемый в причастности к массовой драке, в результате которой был убит Белянкин.

Костонян уточнял, что Россия не потребовала дальнейшего продления срока содержания под стражей, и Аганян был освобожден из-под стражи в Армении через сорок дней после ареста.