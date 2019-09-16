Запрос о причинах освобождения подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ направлен в Генпрокуратуру

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил газете ВЗГЛЯД о том, что направил Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке запрос о причинах, по которым власти России допустили освобождение из-под стражи Гургена Аганяна. Ранее тот был задержан в Армении по подозрению в убийстве спецназовца Никиты Белянкина.

«Как я и обещал, я направил запрос в Генеральную прокуратуру. В нем содержится обращение в адрес Генерального прокурора разъяснить причины, по которым российская сторона не направила в Армению соответствующего ходатайства, а также о мерах, принимаемых для изобличения преступников», – сообщил замглавы комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн.

Напомним, в пятницу в Армении вышел на свободу владелец подмосковного бара «Бир хаус» Гурген Аганян (также упоминался в СМИ как Григор Оганян), подозреваемый в причастности к массовой драке, в результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Как пояснил адвокат одного из фигурантов дела Нарек Костонян, Россия не потребовала дальнейшего продления срока содержания под стражей, и Аганян был освобожден из-под стражи в Армении через сорок дней после ареста. Хинштейн в пятницу пообещал направить по этому поводу запрос в прокуратуру.

Вице-президент Союза армян России Левон Муканян сообщил газете ВЗГЛЯД, что по его данным, российские правоохранительные органы так и не прислали своим коллегам в Ереване никаких материалов, подтверждающих обвинения в адрес Аганяна. «Отпечатки пальцев? Улики? По моим данным, ничего этого не было предоставлено», – утверждал Муканян. По его словам, утечки в российской прессе о виновности Аганяна, не соответствуют действительности.