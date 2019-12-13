Лукашенко попросил студентов перестать «смоктать папироску»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к студентам медикам, он попросил их воздержаться от злоупотребления алкоголем и перестать «смоктать папироску».

Лукашенко провел встречу со студентами и преподавателями медицинских вузов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Курить – это катастрофа. Затратить огромные деньги и, как говорят в народе, сидеть и смоктать эту папироску, а некоторые две пачки в день выкуривают – это катастрофа. Не делайте этого. Если кто-то начал, бросьте сейчас. Потом будет сложно», – отметил президент.

Лукашенко также пошутил, что «не пить», – это, вероятно, не про медиков, и посоветовал не злоупотреблять этим.

Белоруссий лидер в разговоре со студентами сообщил, что после докладов министров ему «жить не хочется».

Глава государства сравнил работу врача и работу президента, добавив, что работа врача – «жестокая».

«Тебе (врачу) за один день могут море комплиментов высказать, поклониться в пояс, на колени стать, поцеловать сапог. И после обеда могут так обругать, что жить не захочется. Такова ваша судьба. Кого-то вы в день, и немало, излечите, а кому-то не сможете помочь. И от этого зависят ваши жизнь и настроение... Это почти как у меня. С утра напакостят так... После докладов министров жить не хочется. К обеду вроде какое-то солнце показалось из-за туч. К вечеру – обратно. Потом ночь не спишь», – рассказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что в случае унификации налогового законодательства с Россией нельзя допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в Белоруссии.