Лукашенко испугался за цены на сигареты из-за унификации законодательства с Россией

В случае унификации налогового законодательства с Россией нельзя допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Понятно, что в Российской Федерации табак да и алкоголь по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация произойдет, это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Белоруссии», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в переговорах с Россией Белоруссия поднимает вопросы ценообразования, в особенности касаясь «чувствительных товаров».

«При всем негативе табака, алкоголя, это серьезные статьи при формировании нашего бюджета, поэтому здесь не должно быть никаких «шараханий», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии напомнил о преобразованиях в сфере производства табачных изделий – были перестроены производство и реализация.

«У нас эта сфера жестко регулируется. У нас есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий и обязался значительно повысить плату в бюджет, поэтому мы пошли на договор с ним», – отметил президент.

В конец ноября посол Белоруссии в России Владимир Семашко напомнил, что цели договора 1999 года о Союзном государстве не менялись и предполагали переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единых парламента и правительства с определенными полномочиями.