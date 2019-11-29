Посол Белоруссии напомнил о планах создать единые парламент и правительство с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что цели договора 1999 года о Союзном государстве России и Белоруссии не должны меняться, но также надо решить проблему цен на энергоносители.

«Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Белоруссия отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается», – сказал Семашко, передает белорусский портал Tut.by.

Он также сообщил, что 20 из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции «абсолютно согласованы» по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. Семашко отметил, что есть еще неделя, за которую надо «найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения».

«Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены», – уточнил он.

Посол пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, однако до этого, по его мнению, надо еще решить проблему компенсации налогового маневра. «Мы с Алексеем Борисовичем [Миллером] уже 20 лет знакомы. Конечно, в каких-то вопросах сблизили позиции, в других вопросах – пока нет. Больше ничего не могу сказать. Позиции сблизятся, но не сегодня», – добавил он, уточнив, что подписание газового контракта на 2020 год может произойти быстрее, чем 31 декабря.

Ранее сообщалось, что лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут до 8 декабря утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран.