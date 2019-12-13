Премьеру Грузии пришлось оправдываться за выступление в Киеве на русском языке

Официальный представитель премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что выступление председателя правительства Георгия Гахария в Киеве накануне на русском языке обусловлено тем обстоятельством, что он является рабочим для стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси оппозиция подвергла критике премьера за выступление на русском языке.

По словам представителя грузинского премьера, русский язык для заявлений на саммите глав правительств ГУАМ был выбран премьер-министром Украины – страны, принимавшей форум.

«Должна же быть граница адекватности для СМИ и некоторых политических сил», – сказал Ираклий Чиковани в связи с критикой, звучащей в Тбилиси.

«По решению премьер-министра Украины комментарии делались на рабочем языке ГУАМ», – отметил он.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с официальным визитом на Украину.

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