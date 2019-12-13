Участника свадебного кортежа заподозрили в стрельбе в Петербурге

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе во время конфликта между водителем «Газели» и двумя мужчинами из автомобилей свадебного кортежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве сообщили, что вечером 12 декабря «в полицию поступило сообщение о стрельбе на пересечении Старо-Петергофского проспекта и набережной Обводного канала», передает РИА «Новости».

Выяснилось, что произошел конфликт между водителем «Газели» и «двумя мужчинами, которые вышли из автомобилей Audi A5 и Mercedes-Benz, двигавшихся в составе свадебного кортежа».

Один из них «начал угрожать водителю фургона и произвел выстрел в воздух, ударил по двери «Газели», затем обе иномарки уехали». Отмечается, что пострадавших нет.

Сотрудники ГИБДД нашли оба автомобиля из свадебного кортежа, «в полицию доставили четырех граждан в возрасте от 19 до 30 лет», причем трое из них оказались уроженцами закавказских государств. У одного задержанного был изъят газовый пистолет.

«Установлена причастность к хулиганской стрельбе 25-летнего выходца из Закавказья, проживающего в Ленинградской области и ранее судимого за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», – сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали стрелявших на свадьбе гостей.