Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Германское правительство выразило надежду, что американских санкций в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», удастся избежать.

«Мы призываем Сенат [США] не следовать этому [решению Палаты представителей Конгресса, касающемуся введению санкций]», – передает ТАСС слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, прозвучавших в эфире телеканала ZDF.

«Мы находимся в контакте с американцами», – сообщил германский министр.

Маас ранее говорил, что Германия против экстерриториальных санкций в энергетической сфере. ЕС сам должен определять энергетическую политику, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

В свою очередь в Левой партии в Бундестаге заявили, что правительство Германии должно потребовать в Евросоюзе (ЕС) пошлин в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из США в случае введения ими санкций против проекта «Северный поток – 2».

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