Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Взгляд
13 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 06:15  |  vz.ru
Разделы

Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
Перейти а раздел…

Могущество России в Черном море возвращают «Калибры»

Ракеты «Калибр» способны эффективно работать по всем прибрежным целям Черного моряФото: Минобороны России/Youtube
Россия провела в Черном море стрельбы одним из самых современных видов своих вооружений – ракетами «Калибр». Появление «Калибров» на вооружении после упадка 1990-х и 2000-х годов дает Черноморскому флоту принципиально другие возможности, особенно на фоне роста военно-морского флота Турции и появления баз НАТО в Румынии и на Украине. Подробности...
Перейти а раздел…

Как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов

Уникальные ледоколы требуются для полноценного функционирования Северного морского путиФото: Росатом/Youtube
«Лидер» – это будет линейный ледокол, рассчитанный для работы только в открытом море на глубоководье. Главными его клиентами станут современные газовозы (для сжиженного природного газа), достигающие колоссальных размеров». Такими словами директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица описал газете ВЗГЛЯД перспективы строительства ледокольного флота в России. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Может ли ученый публично отстаивать свои взгляды

Алексей Семёнов, академик РАН
Преподаватель остается преподавателем не только в аудитории, сам статус профессора обязывает его носителя быть корректным в высказываниях, всегда продумывать свои слова. Интеллигентный человек воздержится от провокационного и оскорбительного слова. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для наших либералов успешно возводимым светлым царством является Запад и прежде всего США. Сами американцы могут резко критиковать положение дел в своей стране – но для наших либералов это немыслимо. Подробности...
Обсуждение: 69 комментариев

Москва под кепкой не запылилась

Дмитрий Бавырин, журналист
Максима «о мертвых либо хорошо, либо ничего» имеет окончание «кроме правды», обычно опускаемое в среде добродушных русских. А правда в том, что каждое из несомненных достоинств Лужкова оборачивалось для Москвы чем-нибудь фатальным. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

    Лужков: мэр-легенда или проклятье 90-х?

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Корабль «Орел» оказался слишком тяжелым для полета к Луне
              На «Адмирале Кузнецове» найдено тело погибшегоСенат США проголосовал за признание геноцида армянНазваны исполнители убийства ШереметаПутин подписал указ об отставке губернатора Еврейской Автономной области
              Источник назвал разгильдяйство вероятной причиной пожара на «Адмирале Кузнецове»Путин принял отставку губернатора Иркутской областиСенат США утвердил Салливана послом в РоссииБолгария назвала дату пуска российского газа в Сербию
              Зеленский дал первое интервью российским СМИДепутатов и чиновников на Украине собрались штрафовать за русский языкПутин поручил увековечить память ЛужковаВ Люберцах нашли кость мамонта

              Главная тема


              Американский сенатор подталкивает США и Россию к разрыву отношений

              атака на столицу


              Задержанная за убийство Шеремета обсуждала обстрел Киева из «Градов»

              пожар на корабле


              Ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов» занимались случайные люди

              ответная мера


              В Бундестаге призвали наказать США за санкции против «Северного потока – 2»

              Видео

              Диалог Путина и Сокурова


              Почему Путин отказался «придумывать Россию заново»

              25 лет назад


              Как Чечня едва не развалила Россию

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Россия – США


              Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

              Неуклюжие действия


              Юрий Зайнашев: Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

              Итоги референдума


              Игорь Окунев: На карте мира появилась новая страна

              Нормандский формат


              Андрей Манчук: Украина обречена на вечную войну

              «Поздравить страну!»


              Газета ВЗГЛЯД объявляет сбор новогодних видеообращений читателей

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?

              Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

              13 декабря 2019, 05:48

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Германское правительство выразило надежду, что американских санкций в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», удастся избежать.

              «Мы призываем Сенат [США] не следовать этому [решению Палаты представителей Конгресса, касающемуся введению санкций]», – передает ТАСС слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, прозвучавших в эфире телеканала ZDF.

              «Мы находимся в контакте с американцами», – сообщил германский министр.

              Маас ранее говорил, что Германия против экстерриториальных санкций в энергетической сфере. ЕС сам должен определять энергетическую политику, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства страны.

              В свою очередь в Левой партии в Бундестаге заявили, что правительство Германии должно потребовать в Евросоюзе (ЕС) пошлин в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из США в случае введения ими санкций против проекта «Северный поток – 2».

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............