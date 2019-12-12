В Люберцах нашли кость мамонта

В подмосковных Люберцах нашли кость взрослого мамонта, ее передали в местный музей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Эксперты Российской академии наук подтвердили, что найденная в Люберцах кость принадлежит мамонту», – сообщается на сайте администрации городского округа.

Методист люберецкого краеведческого музея Татьяна Гордеева сообщила, что кость является грудным позвонком взрослого мамонта, вероятнее всего, самки.

«Кость мамонта передана в дар Музейно-выставочному комплексу. Позвонок мамонта выставят в новом археологическом зале», – сообщила Гордеева.

Кость обнаружил бульдозерист из Люберец Мирзаян Шайхутдинов во время работу по благоустройству Новорязанского шоссе. Он отдал находку в люберецкий краеведческий музей.