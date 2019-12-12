Стало известно об отсутствии базовых навыков у пилота разбившегося в Казани самолета

Командир самолета авиакомпании «Татарстан», потерпевшего крушение в казанском аэропорту в 2013 году, полтора года был командиром экипажа, не имея базовых навыков пилота, сообщил Следственный комитет.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

17 ноября 2013 года Салихов во время приземления ввел судно в сложное пространственное положение, а Гуцул не стал принимать управление.

«В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», – добавили в СК.

По версии следствия, занимавший должность гендиректора авиакомпании Валерий Портнов в 2009 году отправил документы по Салихову, содержащие недостоверные сведения в Татарское межрегиональное управление Росавиации.

Глава управления Росавиации Шавкат Умаров не стал проводить проверку подлинности и достоверности документов. В СК полагают, что Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили необходимую подготовку Салихова, направив неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна.

Это привело к тому, что Салихов начал осуществлять пассажирские авиаперевозки в качестве пилота самолета. С марта 2012 года до авиакатастрофы в ноябре 2013 году он занимался этой работой.

В отношении пилотов самолета уголовное преследование прекратили в связи с их гибелью. Портнову и Фомину предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), Умарову – по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 17 ноября 2013 года самолет Boeing 737 авиакомпании «Татарстан» разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани. На борту находились 44 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

При крушении самолета погибли, в частности, сын президента Татарстана Ирек Минниханов и глава управления ФСБ по Татарстану Александр Антонов.

Следствие рассматривало пять версий катастрофы: ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета, некачественное топливо, работа наземных служб и погодные условия. Теракт следствие исключило. Позже представитель следствия заявил, что основными версиями остаются технические неполадки и ошибка экипажа.

Сообщалось, что согласно предварительным результатам расшифровки данных параметрического самописца упавшего самолета, отказа систем и агрегатов, а также двигателей Boeing не выявлено, самолет был исправен.