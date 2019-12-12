Родственники Лужкова объяснили, почему гроб был закрыт

Близкие Юрия Лужкова хотели, чтобы он запомнился «живым и энергичным человеком», по этой причине гроб с его телом на церемонии прощания был закрыт.

«Пусть он останется в памяти живым, энергичным человеком», – сказали представители семьи экс-мэра Москвы РИА «Новости».

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Бывший мэр Москвы умер на 84 году жизни в Мюнхене во время операции на сердце. Прощание с Лужковым проходило в храме Христа Спасителя, отпевание провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.

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