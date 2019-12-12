Прощание с Юрием Лужковым началось в Москве

В храме Христа Спасителя началось прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Ожидается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет отпевание в четверг в 11.00, прощание продлится до 14.00, при этом храм работает с 7.00 для желающих проститься с Лужковым, передает РИА «Новости».

Люди начали собираться еще рано утром, когда Росгвардия даже не пропускала к храму.

Подходы к нему оцеплены, движение транспорта на прилегающих улицах ограничено.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце.

Напомним, в Москве 12 декабря в центре изменится схема движения транспорта в связи с прощанием с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

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