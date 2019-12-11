В центре Москвы ограничат движение в связи с прощанием с Лужковым

В Москве 12 декабря в центре изменится схема движения транспорта в связи с прощанием с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Из-за траурных мероприятий ожидается изменение схемы движения личного и общественного транспорта.

«Автомобилистам стоит учитывать, что с 00.01 мск 12 декабря будет ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также по участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка», – сообщили «Интерфакс» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Поворот с улицы Знаменка на улицу Волхонка будет запрещен. «В районе д. 2 стр.1 по Лужнецкому проезду будет запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня», – добавили в ЦОДД.

Также с 6.00 мск 12 декабря до окончания всех траурных мероприятий не будут обслуживаться остановки «Метро «Кропоткинская» – Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина» для автобуса № м3 по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская», а также «Метро «Кропоткинская» для автобуса № 255 в Соймоновском проезде, а с 12.00 мск – «Новодевичье кладбище» для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники».

«Обращаем внимание, что вход и выход со станции «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15.30 мск в связи с проведением траурных мероприятий. Просим учесть изменения и заранее построить маршрут», – сказали в пресс-службе.

Лужков умер во вторник на 84-м году жизни в Мюнхене во время операции на сердце.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым состоится в четверг, 12 декабря, в храме Христа Спасителя, отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронят бывшего мэра столицы на Новодевичьем кладбище.

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