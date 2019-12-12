Власти Японии усомнились в готовности населения терпеть ПРО США

Японские власти склоняются к тому, чтобы изменить решение о размещении американского комплекса ПРО Aegis Ashore в префектуре Акита, так как местные жители против, сообщили СМИ.

В Токио сомневаются, что смогут заручиться поддержкой жителей Акиты, передает ТАСС.

«Асахи» пишет, что местные жители выступают против размещения поблизости Aegis Ashore, так как боятся радиомагнитного излучения.

В конце 2017 года правительство Японии утвердило решение о покупке у Соединенных Штатов двух комплексов Aegis Ashore.