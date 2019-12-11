Обезглавленное тело фотолюбителя нашли в Подмосковье

В Подмосковье нашли обезглавленное тело 37-летнего москвича, труп найден неподалеку от автобусной остановки у деревни Никифорово, сообщает региональный ГСУ СК.

Давность наступления смерти после нахождения – около суток, уточняется в сообщении на сайте ведомства.

«По предварительным данным следствия, накануне мужчина отправился в лесной массив для осуществления фотосъемки животных», – добавили в СК.

Следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза. Проводится комплекс следственных действий для установления лица, причастного к убийству.

В конце ноября СМИ сообщили, что в Саратове собака пронесла по городу объеденную голову человека.