Стоматолога обвинили в смерти ребенка в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминске ребенок скончался после посещения стоматолога, специалиста обвинили в его смерти из-за инфекции после некачественного лечения зуба, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Стоматолога детского отделения Наро-Фоминской стоматологической поликлиники Лидию Попову обвинили в причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей», уточнила Петренко, передает РИА «Новости».

«В августе 2016 года обвиняемая без консультации хирурга-стоматолога произвела вскрытие полости зуба потерпевшей и некачественно обработала канал зуба, оставив его открытым, что привело к попаданию инфекции в организм ребенка. Дальнейший контроль за состоянием здоровья пациента Попова не организовала», – добавила представитель ведомства.

Через неделю после посещения стоматолога ребенок скончался. Расследование по факту завершилось, уголовное дело направили в Генпрокуратуру на утверждение обвинительного заключения. Затем материалы отправят в суд.

Петренко пояснила, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину регулярно жалуются на расследования по таким делам. Нередко люди обращаются с жалобой на волокиту.