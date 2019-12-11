«Нормандский саммит» в Германии и Франции сочли «раздутой сенсацией»

Немецкие и французские издания прокомментировали саммит лидеров стран «нормандской четверки», который состоялся в Париже.

Handelsblatt, Der Tagesspiegel, Suddeutsche Zeitung (перевод предоставлен «ИноСМИ») пишут, что на саммите в Париже удалось добиться некоторых успехов, но очень небольших. Значительные разногласия между сторонами сохраняются. Указывается, что Москва не собирается отказываться от поддержки Донбасса, а в Киеве проходят акции противников президента Украины Владимира Зеленского, которые опасаются, что тот пойдет на уступки. Suddeutsche Zeitung подчеркивает, что для договоренностей о прекращении огня и обмена пленными не требовалось собирать лидеров четырех стран.

Stern считает, что предшественник Зеленского Петр Порошенко «был идеальной мишенью» для российской критики, но Зеленский «нравится многим россиянам». По версии издания, Россия якобы «находится в серьезном экономическом кризисе», а поддержка действий Москвы по отношению к Сирии и Украине со стороны россиян, как полагает Stern, «невелика». Stern утверждает, что России «нужен прогресс» в переговорах с Украиной для снятия санкций.

Die Zeit же указывает, что «все козыри находятся на руках у России». Издание считает, что «слишком хороши карты, с которыми вступили в переговорный процесс Путин и члены его команды».

Le Figaro говорит о «еще одной проблеме саммита» – о соглашении по газу, на заключение которого влияют переговоры по Донбассу и спор вокруг Крыма. И Москва, и Киев согласны, что «газовой войны не должно быть». Le Figaro пишет, что если «Россия закрывает кран», странам Европы «придется надавить на Киев». Возможен и другой сценарий – «переговоры будут продолжаться без прерывания трафика, пока партнеры не договорятся».

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Le Monde описывает, как Зеленский сел напротив Путина и «потянулся к стакану с водой».

«Жажда или разыгравшиеся нервы», – говорится в материале. Издание обращает внимание на то, что Путин «с улыбкой предложил ему повернуться к фотографам».

Liberation заявила, что саммит «оставляет впечатление раздутой сенсации». По мнению Liberation, Москва «осталась в выигрыше, соглашаясь делать добрые жесты, которые ничего не стоят в политическом плане и очень устраивают «европейских партнеров».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

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