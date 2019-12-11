«Нормандский саммит» в Германии и Франции сочли «раздутой сенсацией»

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Россиянам посоветовали странные способы увеличения богатства

Граждане нашей страны за последние годы стали куда богаче, но им все равно есть куда стремитьсяФото: Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
«То ли неудачная шутка, то ли цинизм запредельного уровня». Такими словами эксперты оценивают рекомендации экспертов Всемирного банка по поводу того, как Россия должна наращивать свое богатство и так называемый человеческий капитал. Вместе с тем сам доклад содержит и ряд комплиментарных заявлений о том, насколько в целом богаты Россия и ее граждане. Подробности...
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Иван Грозный вернулся в свою столицу

Путь памятника Ивану Грозному в Александровскую слободу был долгимФото: Михаил Почуев/ТАСС
В городе Александрове, бывшей царской резиденции и фактической столице России, открыли памятник царю Ивану Грозному. Это всего лишь второй монумент Ивану IV в нашей стране. Ни один из них не установлен в Москве. Хотя опросы общественного мнения показывают, что роль Ивана Грозного в истории нашей страны положительно оценивает большинство россиян.  Подробности...
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Адвокат Новиков зовет украинских солдат в Москву

Илья Новиков – не единственный проукраинский активист среди российской либеральной тусовкиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Еще один российский либеральный активист признался в своей симпатии к киевским властям и в намерении финансировать тех, кто убивает мирных жителей Донбасса. Речь идет о столичном адвокате Илье Новикове. Однако в его заявлениях есть куда более оскорбительные и наглые пассажи, причем в адрес своих же соратников. Само существование подобных деятелей наглядно показывает разницу между Москвой и Киевом. Подробности...
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Зеленский в Париже применил «метод Порошенко»

«Нормандская четверка» собралась впервые за три годаФото: Christophe Petit Tesson/Reuters
В Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. На полях саммита также впервые состоялась личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. И хотя украинский президент похвастался «ничьей» на переговорах с лидером России, по мнению экспертов, реальные результаты для Киева далеко не так позитивны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Поразительно, что Доренко и Лужков ушли в один год

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Лужков был далеко не худшим вариантом мэра (из возможных) в девяностые, когда нужно было хоть как-то защитить город от нашествия олигархата. Но он был никаким и даже вредным мэром в нулевые – когда уже можно и нужно было думать о развитии. Подробности...
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Зеленский пока так и не стал президентом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смысл встречи в «нормандском формате» в ночь на 10 декабря был не столько в том, чтобы решить, как выводить украинское государство из состояния гражданской войны, сколько в том, чтобы понять, готова ли сама Украина оттуда выходить. Пока не готова. Подробности...
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Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

Сергей Лукьяненко, писатель
Если государство становится объектом пристального внимания и давления – то и «большой спорт» обязательно отгребет. И если чиновники соглашаются каяться, выступать под белыми флагами и т. д. – давить будут дальше. До упора. Подробности...
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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

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              «Нормандский саммит» в Германии и Франции сочли «раздутой сенсацией»

              11 декабря 2019, 00:07

              Текст: Антон Антонов

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              Немецкие и французские издания прокомментировали саммит лидеров стран «нормандской четверки», который состоялся в Париже.

              Handelsblatt, Der Tagesspiegel, Suddeutsche Zeitung (перевод предоставлен «ИноСМИ») пишут, что на саммите в Париже удалось добиться некоторых успехов, но очень небольших. Значительные разногласия между сторонами сохраняются. Указывается, что Москва не собирается отказываться от поддержки Донбасса, а в Киеве проходят акции противников президента Украины Владимира Зеленского, которые опасаются, что тот пойдет на уступки. Suddeutsche Zeitung подчеркивает, что для договоренностей о прекращении огня и обмена пленными не требовалось собирать лидеров четырех стран. 

              Stern считает, что предшественник Зеленского Петр Порошенко «был идеальной мишенью» для российской критики, но Зеленский «нравится многим россиянам». По версии издания, Россия якобы «находится в серьезном экономическом кризисе», а поддержка действий Москвы по отношению к Сирии и Украине со стороны россиян, как полагает Stern, «невелика». Stern утверждает, что России «нужен прогресс» в переговорах с Украиной для снятия санкций. 

              Die Zeit же указывает, что «все козыри находятся на руках у России». Издание считает, что «слишком хороши карты, с которыми вступили в переговорный процесс Путин и члены его команды».

              Le Figaro говорит о «еще одной проблеме саммита» – о соглашении по газу, на заключение которого влияют переговоры по Донбассу и спор вокруг Крыма. И Москва, и Киев согласны, что «газовой войны не должно быть». Le Figaro пишет, что если «Россия закрывает кран», странам Европы «придется надавить на Киев». Возможен и другой сценарий – «переговоры будут продолжаться без прерывания трафика, пока партнеры не договорятся».

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              Le Monde описывает, как Зеленский сел напротив Путина и «потянулся к стакану с водой».

              «Жажда или разыгравшиеся нервы», – говорится в материале. Издание обращает внимание на то, что Путин «с улыбкой предложил ему повернуться к фотографам».

              Liberation заявила, что саммит «оставляет впечатление раздутой сенсации». По мнению Liberation, Москва «осталась в выигрыше, соглашаясь делать добрые жесты, которые ничего не стоят в политическом плане и очень устраивают «европейских партнеров».

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в Париже впервые с 2016 года прошли переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

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