Путин призвал к либерализации доступа к архивам по репрессированным

Президент России Владимир Путин, говоря о доступе к архивам по репрессированным в СССР лицам, заявил, что необходима либерализация этого процесса.

Вместе с тем глава государства отметил, что необходимо относиться к этому очень аккуратно, чтобы избежать штампов, зная действия НКВД, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД изучала, как отыскать репрессированного родственника и как найти информацию о своих предках, если известно, что они прошли через лагеря.