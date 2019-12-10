Греф заявил о «золотом времени» для ипотеки в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России не наблюдается закредитованность ипотечных заемщиков, на рынке «золотое время» для ипотеки, так как снижаются процентные ставки и инфляция.

Греф заявил, что «наступает «золотое время» для ипотеки – ставки падают, инфляция падает». Это является «большим благом» для людей, которое дает «возможность приобрести квартиру», передает РИА «Новости».

Он добавил, что ухудшения ситуации с ипотечными кредитами нет: «Мы не видим закредитованности, не видим никаких признаков ухудшения на этом рынке. Спрос растет, мы видим, что емкость этого рынка велика».

Напомним, по данным ЦБ, объем выдачи ипотеки в России за девять месяцев 2019 года сократился на 5% – до 1,96 трлн рублей. Всего в России в январе – сентябре выдано 889,4 тыс. кредитов, что на 14% меньше, чем за девять месяцев 2018 года.

Сообщалось, что банки приготовились снизить ставки по ипотеке.

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