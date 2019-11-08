Российские банки приготовились снизить ставки по ипотеке

Банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке. Так, с понедельника, 8 ноября, Сбербанк снизит ставки на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования с застройщиками, а ВТБ планирует снизить ставку на 0,4 процентного пункта и готовится предложить ипотеку на готовое жилье и новостройки по ставке от 8,6%.

Об аналогичных шагах объявили «Альфа-банк» (6 ноября снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%) и «ФК Открытие», который предлагает получить кредит на покупку жилья на первичном рынке по ставке от 7,95%, передает РИА «Новости».

Ряд других кредитных организаций, в частности Совкомбанк, Райффайзенбанк и МКБ – также планируют снижать ставки. Как сообщил руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев, минимальная ставка в кредитной организации с учетом действующих спецпредложений и акций составляет 6,99%. «Можно ожидать, что до конца года участники рынка ипотеки продолжат адаптировать свои ставки к новым макроэкономическим условиям – тогда средняя процентная ставка может приблизиться к 9%», – сказал он.

По оценке экспертов, в 2020 году ипотечные ставки могут снизиться до диапазона 8,5-9%, что может способствовать росту ипотечного кредитования на 25-30%.

Напомним, по данным ЦБ, объем выдачи ипотеки в России за девять месяцев 2019 года сократился на 5% – до 1,96 трлн рублей. Всего в России в январе – сентябре выдано 889,4 тыс. кредитов, что на 14% меньше, чем за девять месяцев 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время.