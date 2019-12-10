Вице-премьер объяснил спад в российской микроэлектронике в 90-е годы

Российский вице-премьер Юрий Борисов назвал бездумную приватизацию основной причиной упадка электронной, в том числе микроэлектронной, отрасли в России в 1990-х годах.

«С 90-х годов практически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Почему это произошло? Я думаю, что бездумная приватизация, когда основные производственные активы оказались в частных руках», – сказал Борисов на конференции «Электроника в России: будущее отрасли».

Он напомнил, что на рубеже 1970-1980-х годов Советский Союз занимал второе-третье место в мире по объему производства.

По словам вице-премьера, практика показала, что на протяжении последних 20 с лишним лет собственники российских микроэлектронных предприятий не были в состоянии объективно выдерживать темпы, которые требует развитие этой наукоемкой и дорогостоящей отрасли. «В основном развивали их по кредитной схеме, обременяя их, а государство было в стороне. Предприятия развивались только за счет инвестиций, которые изыскивали хозяева электронных производств», - отметил Борисов, передает ТАСС.

Он добавил, что только за последние два года начались подвижки в направлении развития электронной промышленности в России. «Объемы производства с десятков тысяч серий сегодня приближается к сотням тысяч, но это капля в море», – отметил зампред правительства.

Борисов также посетовал на то, что в России нет серийного производства в области микроэлектроники. «Сегодня просто глупо говорить, что в России существует серьезное серийное микроэлектронное производство. Мы даже не присутствуем в мировой статистике», – сказал оню

По его словам, бросать эту отрасль нельзя, нужно сделать серьезные выводы и предложить более динамичные шаги для изменения ситуации. Вице-премьер отметил, что заниматься развитием микроэлектронного производства нужно еще и потому, что это наиболее рентабельное направление в мире. «В микроэлектронике средняя рентабельность производства составляет около 30%, потому что там большая доля прибавочной стоимости, это очень выгодная отрасль. Но мы занимаем одно из последних мест в мире», – добавил Борисов.

Он также раскритиковал Минфин и МЭР за бюрократию. «Я обращаюсь к своим коллегам из Минэкономразвития и Минфина. Они здесь сидят. Вы должны осмыслить это все: написание инвестиционных правил по полгода это вещь хорошая. Решение набсовета ВЭБа, требующее процедуры, это тоже вещь необходимая и хорошая, но все это – время», – сказал он.

«Здесь нельзя с такими бюрократическим подходами подходить и тратить время на бюрократические процедуры. Это никуда не годится», – добавил Борисов.

Вице-премьер напомнил, что решение об инвестировании государством в воссоздание микроэлектронной промышленности было принято на совещании в апреле 2018 года, но из-за бюрократии процесс затягивается. «Я очень недоволен в том числе и своей работой. Я мог бы и больше сделать за полтора года с совещания 2018 года, очень много бюрократии. Сегодня у нас декабрь, и только есть надежда, что первые деньги в развитие проекта реанимации «Ангстрема» пойдут. Еще где-то год мы теряем время», – отметил он.

Министерство торговли США в сентябре 2016 года внесло «Ангстрем-Т» в санкционный список. После этого арбитражный суд Москвы признал банкротом подконтрольный госкорпорации «ВЭБ.РФ» зеленоградский завод «Ангстрем-Т», производящий микроэлектронику, и открыл на нем процедуру конкурсного производства.