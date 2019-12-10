Миллионы пользователей лишатся WhatsApp в 2020 году

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря 2019 года прекратит поддерживать Windows Phone, а с февраля 2020-го приложение будет недоступно на операционной системе Android до версий 2.3.7, а также на iPhone с операционными системами до iOS 8.

Мессенджер постепенно отказывается от работы с платформами, которые «не предоставляют возможностей, необходимых для расширения функционала приложения в дальнейшем», передает ФАН.

Сервис по обмену сообщениями, принадлежащий Facebook, будет продолжать работать на гаджетах, работающих на операционной сети Android 4.0.3 и выше, а также на iPhone, работающих на iOS 9 и более поздних версиях.

«В iOS 8 вы больше не можете создавать новые учетные записи или проверять существующие учетные записи. Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года», – предупреждают владельцы сервиса.

Отмечается, что мессенджер будет доступен в смартфонах с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.

Первые сообщения о прекращении работы WhatsApp на старых системах появились еще в октябре 2019 года. Тогда разработчики приложения призвали пользователей обновлять свои девайсы Android до версии 4.0.3, а технику Apple до iOS 9.

Отмечается, что даже выпущенный в 2011 году iPhone 4s может обновиться до iOS версии 9.3.6.

Ранее стало известно о появлении новой функции в WhatsApp.