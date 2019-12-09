В WhatsApp появилась новая функция

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.

Функция, созданная совместно с сервисом напоминаний Any.do, называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания») и доступна по платной подписке на всех устройствах с установленным мессенджером, передает РИА «Новости».

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.

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