Сирия не позволила итальянской телекомпании скрыть интервью с Асадом

Канцелярия президента Сирии Башара Асада, пригрозившая самостоятельно опубликовать интервью главы государства, если этого не сделает итальянская телерадиокорпорация Rai, выполнила ультиматум.

Интервью 26 ноября взяла исполнительный директор Rai Com Моника Маджони. Стороны договорились, что оно появится в эфире 2 декабря. Однако канал Rainews24 несколько раз переносил дату показа, передает РИА «Новости».

Дамаск обвинил итальянскую компанию в попытке скрыть правду о ситуации в Сирии и пригрозил опубликовать интервью через аккаунты в социальных сетях и через сирийские СМИ в понедельник вечером, что и было сделано.

Телерадиокорпорация Rai заявила, что интервью не было предварительно согласовано с входящими в компанию изданиями. По словам руководства компании, интервью «не было заказано ни одним изданием Rai», поэтому «априори дата выпуска не могла быть согласована». Однако в Rai заверили, что опубликуют интервью на портале и в приложении.

В ноябре Асад заявил, что присутствие американских войск в Сирии может вызвать появление военного сопротивления по иракскому сценарию.

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