Асад предупредил о сопротивлении по иракскому сценарию из-за присутствия США в Сирии

Присутствие американских войск в Сирии может вызвать появление военного сопротивления по иракскому сценарию, заявил президент Сирии Башар Асад.

Так, по его словам, в одном из интервью после вторжения американцев в Ирак в 2003 году он заявил, что оккупация даст повод для формирования военного сопротивления, передает РИА «Новости».

«Так и американское присутствие в Сирии породит военное сопротивление, которое приведет к потерям среди американцев и впоследствии – к их уходу. США нельзя думать, что они будут жить и комфортно себя ощущать во всех оккупированных ими регионах, мы напоминаем им об Ираке и Афганистане. Сирия не исключение в этом вопросе», – подчеркнул сирийский президент.

Сирийский президент заявил, что самым мирным решением является единение вокруг патриотических принципов. «Тогда американцы уйдут и не смогут здесь остаться ни ради нефти, ни ради чего-либо другого. Но со временем, если оккупанты останутся, то иракский сценарий является примером для американцев», – добавил Асад.

В то же время, по словам Асада, военное присутствие России в Сирии направлено на сохранение баланса в мире. «Перед Россией нет другой альтернативы, кроме того, как играть роль великого государства или ограничиться ролью очень посредственной страны. Последнее – не в интересах мира. Исходя из этого, военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире, так как сегодняшний мир живет не в соответствии с правовыми критериями, а подчиняется принципу силы. Именно поэтому российское военное влияние необходимо для соблюдения баланса в мире», – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, почему Москва помогает Сирии, Асад отметил и необходимость борьбы с терроризмом. По его словам, терроризм поддерживается известными государствами, а России необходимо защищать свои интересы. Сирийский президент подчеркнул, что терроризм не имеет границ, в том числе политических: сегодня он может быть в Сирии, также как и в самой отдаленной точке Азии и в Европе, где в последние годы случались террористические акты, может быть и в России.

Асад также подчеркнул, что столкновение России и США в Сирии невыгодно ни Дамаску, ни Москве и является опасным. «Мы, конечно, не думаем о столкновении между США и Россией. Это очевидно и невыгодно ни нам, ни России, ни стабильности в мире, и это опасно», – заявил Асад.

Ранее Асад заявил, что Дамаск предлагает курдам вместе бороться с турецкими войсками на севере Сирии, но курды пока отказываются.

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