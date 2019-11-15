Асад рассказал о предложении курдам вместе бороться с Турцией на севере Сирии

Дамаск предлагает курдам вместе бороться с турецкими войсками на севере Сирии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад.

Сирийский президент напомнил, что после заключения меморандума России и Турции Дамаск официально заявил, что готов принять бойцов КОС в ряды сирийской армии по программам, учитывающим особенности данного региона.

«Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах», – заявил Асад, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Дамаск работает над убеждением курдских отрядов в том, что «присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии из-за действий этих элементов».