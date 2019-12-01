Опубликовано видео с места падения автобуса с моста под Читой

В Сети появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли 15 человек.

Видео опубликовано в Twitter.

В Забайкалье автобус, внутри которого находились 40 человек, вылетел с моста в замёрзшую реку. Погибли 15 человек. Сообщается, что причина вылета — лопнувшее колесо. pic.twitter.com/2q8PRXZQpH — Ваш элехторат (@Sevatar9) December 1, 2019

Автобус с туристами слетел в реку с моста из-за лопнувшего колеса. В машине было 43 пассажира и водитель. 15 погибли, 18 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».