Ди Каприо ответил на обвинения в причастности к пожарам в Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо ответил президенту Бразилии Жаиру Болсонару на обвинения в спонсировании неправительственных организаций, которые якобы устраивают в Амазонии лесные пожары.

«В времена кризиса для Амазонии я выражаю свою поддержку тем людям Бразилии, которые пытаются спасти свое национальное и культурное наследие… На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают. Хоть (они) и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации», – передает слова Ди Каприо РИА «Новости».

Накануне Болсонару заявил, что Ди Каприо причастен к лесным пожарам в стране.

Перед этим полицейские задержали четверых волонтеров, которые могли совершить поджог ради выделения финансирования, однако суд не наш оснований для ареста.

В этом году Бразилия столкнулась с самыми масштабными за последние годы пожарами в лесах Амазонии.