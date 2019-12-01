При крушении самолета в США погибли девять человек

В результате падения небольшого самолета вскоре после взлета в американском штате Южная Дакота погибли девять человек, в том числе два ребенка, сообщает NBC.

На борту самолета было 12 человек, передает «Интерфакс».

Прокурор округа Брул сообщила, что разбился самолет Pilatus PC-12, который направлялся в город Айдахо-Фоллз (штат Айдахо). Крушение произошло после вылета из аэропорта Чемберлен, передает ТАСС.

Причиной, как предполагается, могли быть неблагоприятные погодные условия.

Выжившие доставлены в ближайшую больницу, информации об их состоянии нет.