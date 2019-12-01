Семенович рассказала о своем генетическом заболевании

Певица Анна Семенович рассказала об обнаруженном у нее генетическом заболевании.

«Есть такой диагноз – гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма», – приводит слова Семенович РИА «Новости».

По словам певицы, эта патология – особенность организма, которая передается генетически. Семенович добавила, что узнала о своем заболевании пять лет назад.

«Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз», – рассказала Семенович в эфире телеканала НТВ.

Она также призналась, что делала операцию по уменьшению груди.

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