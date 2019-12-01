Россиянин Беспутин завоевал титул чемпиона мира WBA

Россиянин Александр Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, победив соотечественника Раджаба Бутаева в 12-раундовом поединке в Монако.

Беспутин выиграл у Бутаева по очкам единогласным решением судей, передает ТАСС.

По результатам боя в Монако на счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения. На любительском ринге Беспутин становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года спортсмен принял решение перейти в профессионалы.

Для 25-летнего Бутаева поражение в Монако стало первым в карьере при 12 победах (9 нокаутом). На любительском ринге Бутаев становился чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионата страны и победителем Универсиады, отобрался для участия в Олимпийских играх 2016 года, но в Рио-де-Жанейро не выступил, перейдя в профессионалы.

Помимо Беспутина, титулами чемпиона мира владеют еще двое россиян: Дмитрий Бивол (пояс суперчемпиона мира WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг).

Напомним, в конце ноября стала известна дата поединка Чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном на турнире организации в Бруклине (США).