Киев отложил обсуждение статуса Донбасса до встречи Путина и Зеленского

Представитель украинского кабмина в Верховной раде Ирина Верещук (фракция «Слуга народа») рассказала, когда начнется работа над новым законом об особом статусе Донбасса.

Верещук подчеркнула, что необходим «новый закон об особом статусе Донбасса», так как прежний, принятый при президентстве Петра Порошенко, нельзя считать «рабочим законом, на базе которого можно строить мирный процесс».

«Не секрет, что этот закон содержит ряд конфликтогенных положений», – приводит ее слова «Страна.ua».

По словам Верещук, только новый закон сможет «работать на мир, а не против мира».

При этом, как заявила нардеп, «возможно, не все в новом законе понравится» Донецку, Луганску и Москве. Однако, по ее словам, «закон должен быть, прежде всего, акцептован народом Украины».

Верещук полагает, что «основная работа над новым законом начнется после нормандской встречи».

Кроме того, Верещук считает, что «нереально проводить выборы» в Донбассе, пока Киев не контролирует границу.

Прежний закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года, передает РИА «Новости».

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Напомним, депутат украинского парламента, глава евроинтеграционного комитета Иванна Климпуш-Цинцадзе (партия Порошенко «Европейская солидарность») жаловалась, что Рада не работает над новым законом.

Она полагает, что в конце года президент Украины Владимир Зеленский и представители его офиса «бросят какую-то свою версию законопроекта в парламент», надеясь на поддержку «монобольшинства без обсуждений».

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