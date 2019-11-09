Венсан Кассель признался жене в любви по-русски

Французский актер Венсан Кассель оставил на странице своей супруги модели Тины Кунаки в социальной сети признание в любви на русском языке.

Кунаки опубликовала в Instagram обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.

«Я люблю тебя, детка!» – прокомментировал пост жены Кассель.

Его сообщение к настоящему моменту набрало почти 1,1 тыс. лайков.

Русскоязычные интернет-пользователи в ответ стали приглашать звездную пару в Россию.

Венсан Кассель и Тина Кунаки вместе с 2016 года. В августе 2018 они узаконили отношения, несмотря на большую разницу в возрасте – актер старше на 30 лет.

В апреле этого года у них родилась дочь, которую назвали Амазони.