Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.

«Мы считаем, что единственный эффективный способ для Украины сегодня – выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию для укрепления собственных позиций», – говорится в заявлении на странице партии Вакарчука в соцсети Facebook.

«В нынешнем экономическом состоянии возвращение только части Донбасса на условиях России, легитимизированных Минскими договоренностями, несет риск потери независимости и суверенитета страны. (...) Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать», – говорится в заявлении партии «Голос».

«Так ожидаемая президентом [Украины Владимиром] Зеленским поездка на встречу в Нормандском формате может принести только две вещи: групповую фотографию и принуждение Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских соглашениях. Именно поэтому время признать реальность и выйти из Минских соглашений», – считает партия Вакарчука.

«Украина должна выйти из Минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях», – заявляют в партии «Голос».

Напомним, 31 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международное сообщество помочь Киеву в разведении сил в Донбассе. В Москве также посоветовали ЕС выкинуть в «окно возможностей» украинских радикалов, которые много лет блокируют выполнение Минских договоренностей.

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