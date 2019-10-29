В Москве посоветовали ЕС выкинуть украинских радикалов в «окно возможностей»

Москва ответила послу Франции Сильви Берманн, которая ранее заявила об «окне возможностей» между Россией и ЕС по ситуации на Украине. Высокопоставленный источник в России посоветовал «выкинуть» в это окно украинских радикалов.

«В целях эффективного использования «окна возможностей для улучшения отношений между Россией и ЕС и прогресса по Минским соглашениям» нужно, чтобы западные партнеры Киева, в том числе Париж, выкинули в это окно украинских радикалов, которые много лет блокируют выполнение Минских договоренностей. Как только это будет сделано, можно будет говорить не только о появлении окон, но и об открытии дверей для встреч в нормандском формате», – заявил высокопоставленный источник в Москве, передает ТАСС.

Ранее посол Франции в Москве Сильви Берманн отметила, что сейчас в отношениях России и ЕС появилось окно возможностей, однако для улучшения диалога стороны должны приложить максимум усилий.

Посол уточнила, если Москва и Брюссель не наладят отношения сейчас, «не добьются прогресса по Минским соглашениям, <...> не снимут санкции, то оно [окно возможностей] закроется».

Также сегодня глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным в «нормандском формате».