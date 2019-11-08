«Северный поток-2» ответил на претензии польских антимонопольщиков к инвестору

Реализация проекта «Северный поток-2» продвигается по плану, заявления польского aнтимонопольного ведомства UOKiK не имеют отношения к реализации проекта, сообщил официальный представитель Nord Stream 2 AG (компания-оператор проекта) Йенс Мюллер.

«Заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта «Северный поток – 2» как к таковой», – сказал Мюллер РИА «Новости».

Он добавил, что «Газпром» (единственный акционер проекта) и компании-соинвесторы «Северного потока-2» строго придерживаются применимого международного и национального законодательства.

«Реализация проекта «Северный поток – 2» основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов. Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану», – отметил Мюллер.

Антимонопольный орган Польши в мае обвинил «Газпром» и пять партнеров по проекту «Северный поток-2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока-2».

Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.

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