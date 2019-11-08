Стало известно о причастности датского террориста к крушению российского А321 над Синаем

Датский террорист Базил Хассан, предположительно, причастен к подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает датская телерадиокорпорация DR со ссылкой на материалы следствия.

В распоряжение датских журналистов попали материалы следствия в отношении гражданина Австралии Халеда Хаята, задержанного в 2017 году. Австралийский суд признал Хаята виновным в подготовке теракта на рейсе Сидней – Дубай. Сам Хаят, по данным датских журналистов, сообщил в ходе допроса, что за организацией несостоявшегося теракта стояли Базил Хассан и брат Хаята – Терек, передает РИА «Новости».

«Был еще самолет, который взорвался над Египтом. За этим стоят те же люди (Хаят и Хассан)», – цитирует DR материалы полицейского допроса.

В материалах также отмечается, что для осуществления обоих терактов предполагалось использовать один и тот же метод.

Базил Хассан родился в 1987 году, гражданин Дании, настоящее имя Мухаммед Базил Аль-Шейх. Имеет диплом инженера. По данным Госдепартамента США, играет ключевую роль в планировании операций за территорией, подконтрольной ИГ*.

Напомним, 31 октября 2015 года на Синайском полуострове потерпел крушение самолет A321 российской авиакомпании Metrojet («Когалымавиа»). На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. 17 ноября 2015 года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что катастрофа А321 над Синаем является терактом. Позже МАК установил факт взрывной декомпрессии во время полета российского A321.