Грузия уничтожила ввезенную с Украины курятину

Сальмонелла обнаружена ветеринарным пограничным контролем Грузии в замороженной украинской курятине, сообщило управление фитосанитарного и ветеринарного контроля Минфина страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Сотрудники ведомства в порту Батуми проверили 23 380 кг ввезенной из Украины замороженной курятины.

В связи с тем, что в ней была обнаружена бактерия сальмонеллы, продукция на основании соответствующего постановления правительства Грузии была уничтожена.