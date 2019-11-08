Составлен список опасных для пожилых людей лекарств

Американский терапевт Пэт Салбер составил список самых опасных для пожилых людей медикаментов.

Медик рассказал, что каждый год около 1,5 млн человек умирают в США из-за неправильно подобранных медикаментов, пишет «Царьград».

По словам врача, самые опасные лекарства те, которые очень плохо выводятся из почек. В список опасных лекарств Салбер внес препараты от диабета и антихолинергические препараты, которые могут стать не только причиной запора, но и вызвать задержку мочеиспускания. Кроме того, считает медик, не стоит пожилым людям принимать и мышечные релаксанты. Также опасен седативный эффект, который имеет много «побочек».

Кроме того, опасно минеральное масло, которое должно лечить запоры, но содержит аспирин, который может привести вообще к пневмонии. Осторожность надо проявлять и с бензодиазепинами, поскольку они могут спровоцировать когнитивные нарушения. Наконец, самые опасные, по словам Салбера, – это калийсберегающие диуретики, которые наносят колоссальный урон почкам.

Ранее главврач московской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал так называемые лекарства-пустышки, которые, по его словам, не помогут при заболеваниях.

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