Доктор Мясников перечислил назначаемые россиянам лекарства-пустышки

Главврач московской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал так называемые лекарства-пустышки, которые, по его словам, не помогут при заболеваниях.

В списке Мясникова 13 позиций, в том числе сосудоукрепляющие препараты, а также ферменты, гепатопротекторы и иммуномодуляторы. Кроме того, к пустышкам доктор отнес БАДы и витамины с чудодейственным эффектом, а также ноотропы и пробиотики.

Мясников также не верит в гомеопатию, как и большинство его коллег. К бесполезным лекарствам эксперт отнес растительные сборы и настойки, отметив, что они не имеют доказанной эффективности.

Конкретных лекарств врач называть не стал, руководствуясь принципами российского законодательства, пишет «Царьгарад».

Ранее Мясников прокомментировал заявления терапевта Ирины Уфимцевой, назвавшей восемь исследований, на которые россияне чаще всего тратят деньги впустую.