Главврач московской больницы прокомментировал сообщения о бесполезных анализах

Главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал заявления терапевта Ирины Уфимцевой, назвавшей восемь исследований, на которые россияне чаще всего тратят деньги впустую.

«Где вы нашли этого врача? Я ищу нормальных врачей, в кои-то веки я встретил нормального человека», – отреагировал Мясников в разговоре с «Царьградом» на заявление терапевта Ирины Уфимцевой.

Ранее врач-терапевт Ирина Уфимцева назвала восемь ненужных, бесполезных и излишних медицинских тестов. К таким она отнесла анализы на лептин, уровень кортизола, антитела к вирусу Эпштейна-Барра, хеликобактер пилори, онкомаркер СА125, ТТГ, анализы на инсулин и С-пептид, а также Beta-Cross laps и остеокальцин.

В свою очередь Мясников предложил расширить этот список. «У нас сегодня, к сожалению, огромная масса врачей, большинство, делают анализы, не всегда понимая, какую пользу или вред они могут принести. Я подписываюсь под каждым из этих восьми анализов, но хочу сказать, что любой анализ, сделанный просто так, является вредным. Даже если он правильный», – добавил Мясников.

В качестве примера он назвал анализы на креатинин и мочевину. «Спросите у любого врача про креатинин, он ответит: почки. А спросите: а мочевина? Он задумается. Он будет автоматически назначать ферменты печени. Надо понимать, что два фермента говорят о, допустим, воспалении, а других два – о застое в печени, а третий, может, вообще не специфичен», – пояснил он.

То же самое, по словам врача, относится и к анализу крови на сывороточное железо. «Оно ни о чем не говорит, оно говорит только о количестве железа в данный момент в крови. О запасах железа говорит ферритин, другие показатели. Равно бессмысленно сдавать кровь на кальций, не проверив альбумим», – настаивает Мясников.

Первое же место по бессмысленности он отдал анализам кала на дисбактериоз.

Ещё одним показателем профессионализма врача собеседник Царьграда назвал анализы мочи по Земницкому и Нечипоренко. «Они настолько давно ушли в прошлое, что если я сейчас встречаю их в выписках, понимаю, что врач вообще ничего не читал последние 20 лет», – признался Мясников.