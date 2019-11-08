Росгвардия разработала новые знаки различия

Росгвардия разработала проект новых петличных эмблем для военнослужащих, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом описывается один вид новых знаков для ношения на форме, второй – для погон, передает РИА «Новости».

Первый представляет собой «золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка». В краповом поле щита помещена эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации золотистого цвета.

Второй знак предлагается делать в виде эмблемы войск национальной гвардии России золотистого цвета с краповой расцветкой щита, расположенного на груди двуглавого орла.

Напомним, в октябре Росгвардия продемонстрировала образец новых нагрудных жетонов.