Лунную программу запланировали реализовать на Восточном

Реализация российской лунной программы может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию, заявил заместитель директора – начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации Роскосмос на Восточном Константин Насуленко.

Насуленко сообщил, что «космодром Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа», передает ТАСС.

Он отметил, что «пока это перспектива, пока это разрабатывается».

Представитель Роскосмоса добавил также, что задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты.

Ранее сообщалось, что гора Эльбрус рассматривается в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые будут строить лунную базу.

Напомним, в ноябре 2018 года председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил, что новая государственная космическая программа, посвященная освоению Луны, появится в России.

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