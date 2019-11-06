Роскосмос нашел место на Земле для имитации лунной базы

Гора Эльбрус рассматривается в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые будут строить лунную базу, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы там (в лунной программе) будем рассматривать мобильные системы, которые должны работать на поверхности Луны, обеспечивая сборку и эксплуатацию научной базы. Это будут робототехнические системы, скорее всего, нечто среднее между луноходом и антропоморфным роботом. Мы рассматриваем в качестве возможности таких испытаний Эльбрус», – передает ТАСС слова Рогозина во время посещения ПО «Полет» в Омске.

Он добавил, что такое предложение поступило от разработчиков.

Рогозин подчеркнул, что робот должен будет автономно преодолеть весь маршрут и добавил, что лунная программа совсем скоро будет направлена в правительство на рассмотрение.

Напомним, в ноябре 2018 года председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил, что новая государственная космическая программа, посвященная освоению Луны, появится в России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД