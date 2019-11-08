Boeing выяснил причину отказа парашюта системы спасения корабля Starliner

Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщили в компании Boeing.

«Благодаря анализу детальных снимков и осмотру парашюта команда Starliner быстро определила причину нераскрытия одного из трех парашютов – отсутствие зафиксированного соединения между вытяжным и основным парашютом на третьем парашюте», – передает РИА «Новости» сообщение Boeing.

Как сообщил вице-президент Boeing Джон Малхолланд, слова которого приводит сайт Spacenews, механизм, соединяющий вытяжной и основной парашюты, был неправильно подготовлен, поэтому вытяжной парашют не смог вытащить основной.

«Это очень трудно, когда подсоединяешь его (механизм.), проконтролировать визуально, что он зафиксирован правильно», – объяснил Малхолланд.

Он добавил также, что контролю мешает защитный кожух механизма.

Напомним, во вторник российский космонавт, Герой России Павел Виноградов заявил, что новый космический корабль Starliner компании Boeing не безопасен для экипажа, что показало испытание парашютной системы.

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