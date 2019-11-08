Поколению миллениалов предрекли безработицу и быструю смерть

У представителей так называемого поколения миллениалов, родившихся в 1981-1996 годах, здоровье значительно хуже, чем у предыдущего поколения X, а смертность среди них почти в полтора раза выше, говорится в исследовании Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association.

Основными проблемами здоровья миллениалов исследователи называют гипертонию, высокий уровень холестерина, депрессию, высокий процент самоубийств и смертей от передозировок, передает РИА «Новости».

Одновременно исследователи называют миллениалов самым образованным поколением за всю историю, отмечая, что проблемы со здоровьем могут помешать им добиться успеха.

В докладе представлено два сценария. Базовый прогноз рассчитан на то, что миллениалам образом удастся исправить текущую тенденцию в мире. Неблагоприятный прогноз предполагает, что в следующие 10 лет ничего не изменится. Согласно этому сценарию, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х (родившимися в 1961-1981 годах) в том же возрасте. Кроме того, люди этого поколения потратят на лечение на треть больше, на это им потребуется около 4,5 тыс. долларов в год.

Кроме того, специалисты предупреждают, что проблемы со здоровьем не позволят миллениалам вносить заметный вклад в экономику, потому что они не смогут работать с высокой производительностью. Это обернется более высоким уровнем безработицы из-за постоянных болезней и, соответственно, низкими доходами, пишет «Царьград».

Все это приведет миллениалов в районы, где люди и так живут, испытывая серьезные экономические трудности, а значит, проблема неравенства доходов станет еще глубже, утверждают эксперты.