Киев обвинил Варшаву в «экономическом геноциде» Украины

Позиция Польши по квотам на международные грузоперевозки для Украины является «экономическим геноцидом», заявил заместитель министра развития экономики Украины, торгпред страны Тарас Качка.

«Я считаю, что это (позиция Польши) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом», – приводит слова украинского министра «Укринформ».

«Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, а вопрос сознательного вреда нашим экономическим отношениям с Европейским Союзом», – заявил торгпред Украины.

На 2020 году Польша установила для Украины предварительный лимит в 160 тыс. грузовых автоперевозок. При этом Киев информировал Варшаву, что потребность украинских перевозчиков составляет не менее 200 тыс. разрешений в год, передает РИА «Новости».

Напомним, в мае бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек гибель украинской экономики от соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД