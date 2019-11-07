Президентом ВАДА избран поляк

Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. Его кандидатуру единогласно поддержал совет учредителей ВАДА на заседании в польском городе Катовице.

Новый президент ВАДА вступит в должность 1 января, до этого времени обязанности главы организации будет исполнять ее нынешний президент Крейг Риди, возглавлявший ВАДА в течение шести лет.

Ранее Министр спорта Павел Колобков заявил, что поддерживает кандидатуру Баньки на пост главы ВАДА, выразив надежду, что он будет «разбираться по существу».